UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В ЕС рассказали, будут ли вводить санкции против украинских олигархов

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз поддерживает борьбу украинской власти с олигархами. Однако о санкциях против украинских олигархов пока говорить рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Еврокомиссии Петера Стано в Брюсселе.

"Борьба с коррупцией в первую очередь в интересах Украины. Правительство и президент Зеленский знают, что это их обязательство, это то, что мы регулярно обсуждаем. И не обязательно говорить о санкциях, поскольку мы имеем очень сильный инструмент - соглашение об ассоциации", - сказал он.

Стано отметил, что в рамках соглашения об ассоциации Украина и ЕС обсуждают все проблемы и вызовы, которые возникают, в том числе и борьбу с феноменом роста влияния олигархов.

"Санкции только один из инструментов, который может быть использован в такой ситуации", - заявил представитель Еврокомиссии, добавив, что для введения ограничений требуется согласие всех стран-членов ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против РоссииЕврокомиссияЗакон об олигархах