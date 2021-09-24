В ЕС рассказали, будут ли вводить санкции против украинских олигархов

Европейский союз поддерживает борьбу украинской власти с олигархами. Однако о санкциях против украинских олигархов пока говорить рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Еврокомиссии Петера Стано в Брюсселе.

"Борьба с коррупцией в первую очередь в интересах Украины. Правительство и президент Зеленский знают, что это их обязательство, это то, что мы регулярно обсуждаем. И не обязательно говорить о санкциях, поскольку мы имеем очень сильный инструмент - соглашение об ассоциации", - сказал он.

Стано отметил, что в рамках соглашения об ассоциации Украина и ЕС обсуждают все проблемы и вызовы, которые возникают, в том числе и борьбу с феноменом роста влияния олигархов.

"Санкции только один из инструментов, который может быть использован в такой ситуации", - заявил представитель Еврокомиссии, добавив, что для введения ограничений требуется согласие всех стран-членов ЕС.