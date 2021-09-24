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В ЄС розповіли, чи будуть вводити санкції проти українських олігархів

Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз підтримує боротьбу української влади з олігархами. Однак про санкції проти українських олігархів поки говорити зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Єврокомісії Петера Стано у Брюсселі.

"Боротьба з корупцією в першу чергу в інтересах України. Уряд і президент Зеленський знають, що це їхнє зобов’язання, це те, що ми регулярно обговорюємо. І не обов’язково говорити про санкції, бо ми маємо дуже сильний інструмент - угоду про асоціацію", - сказав він.

Стано зазначив, що в рамках угоди про асоціацію Україна та ЄС обговорюють всі проблеми і виклики, які виникають, зокрема і боротьбу з феноменом зростання впливу олігархів.

"Санкції тільки один з інструментів, який може бути використаний в такій ситуації", - заявив речник Єврокомісії, додавши, що для введення обмежень потрібна згода всіх країн-членів ЄС.

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Санкції проти РосіїЕврокомиссияЗакон про олігархів