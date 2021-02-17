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В ЕС рассказали, как будут бороться с новыми вариантами коронавируса

Новина українською → Европа, Среда 17 февраля 2021 16:15
В ЕС рассказали, как будут бороться с новыми вариантами коронавируса Фото: лаборатория (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Евросоюз намерен активизировать борьбу с новыми вариантами COVID-19. 17 февраля Европейская комиссия пообещала выделить дополнительные средства для расширения возможностей по решению проблемы мутации коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Более заразные мутации быстро распространяются по всему миру, и эксперты считают, что британский вариант, скорее всего, станет более распространенным на европейском континенте.

Однако большинство государств Европейского Союза к этому времени почти ничего не сделали для выявления новых вариантов, поскольку им хватает возможностей.

ЕС инвестирует минимум 75 миллионов евро для разработки специализированных тестов на выявление вариантов коронавируса, а также предоставит еще 150 миллионов евро для стимулирования исследований этих новых штаммов, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии.

Брюссель также пообещал ускорить утверждение законодательных норм относительно модернизированных вакцин, которые эффективны против новых штаммов, и способствовать наращиванию их производства.

Как сообщало РБК-Украина, по словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, в Украине нет оборудования для выявления новых штаммов и мутаций коронавируса.

В конце января Центр общественного здоровья направил образцы в лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Германии, но ответа до сих пор нет.

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