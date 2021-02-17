В ЄС розповіли, як боротимуться з новими варіантами коронавірусу

Більш заразні мутації швидко поширюються по всьому світу, і експерти вважають, що британський варіант, швидше за все, стане більш поширеним на європейському континенті.

Однак більшість держав Європейського Союзу до цього часу майже нічого не зробили для виявлення нових варіантів, оскільки їм бракує можливостей.

ЄС інвестує щонайменше 75 мільйонів євро для розробки спеціалізованих тестів на виявлення варіантів коронавірусу, а також надасть ще 150 мільйонів євро для стимулювання досліджень цих нових штамів, йдеться у заяві голови Єврокомісії.

Брюссель також пообіцяв пришвидшити затвердження законодавчих норм щодо модернізованих вакцин, які ефективні проти нових штамів, та сприяти нарощуванню їхнього виробництва.