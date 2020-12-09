ЕС расширит санкции против Турции за бурение в Средиземноморье

Европейский союз наложит санкции на большее количество турецких компаний и лиц, ответственных за бурение в спорных водах Средиземного моря. Проект заявления подготовлен лидерам ЕС для согласования на саммите в четверг, 10 декабря.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В случае согласования ЕС подготовит дополнительный перечень на основе санкционного списка, который уже существует с 2019 года, и "при необходимости будет работать над расширением" его объема.

В понедельник министры иностранных дел ЕС заявили, что Турция не смогла разрешить спор с Грецией и Кипром по поводу потенциальных газовых ресурсов, но они оставили решение о санкциях на саммит ЕС.

В прошлом году ЕС создал программу санкций, чтобы наказать за несанкционированную разведку в восточном Средиземноморье, заморозив активы людей и компаний, обвиняемых в планировании или участии в деятельности в исключительной экономической зоне Кипра или на его континентальном шельфе.

Напомним, в конце октября Турция расширила разведку полезных ископаемых на спорном с Грецией и Кипром шельфе. В Афинах раскритиковали Анкару за такие действия и пообещали подать жалобу.

Отметим, в начале ноября Европейский союз объявил о решении продлить санкции против физических лиц и учреждений Турции. Это связано с тем, что турецкая сторона продолжает проводить незаконные действия по бурению в Восточном Средиземноморье.