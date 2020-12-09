ЄС розширить санкції проти Туреччини за буріння в Середземномор'ї

Європейський союз накладе санкції на більшу кількість турецьких компаній та осіб, відповідальних за буріння в спірних водах Середземного моря. Проект заяви підготовлений лідерам ЄС для погодження на саміті в четвер, 10 грудня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У разі погодження ЄС підготує додатковий перелік на основі санкційного списку, який вже існує з 2019 року, і при необхідності буде працювати над розширенням його обсягу.

У понеділок міністри закордонних справ ЄС заявили, що Туреччина не змогла вирішити суперечку з Грецією та Кіпром з приводу потенційних газових ресурсів, але вони залишили рішення про санкції на саміт ЄС.

У минулому році ЄС створив програму санкцій, щоб покарати за несанкціоновану розвідку в східному Середземномор'ї, заморозивши активи людей і компаній, звинувачених у плануванні або участь у діяльності у виключній економічній зоні Кіпру або на її континентальному шельфі.

Нагадаємо, в кінці жовтня Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірній з Грецією та Кіпром шельфі. В Афінах розкритикували Анкару за такі дії і пообіцяли подати скаргу.

Зазначимо, на початку листопада Європейський союз оголосив про рішення продовжити санкції проти фізичних осіб і установ Туреччини. Це пов'язано з тим, що турецька сторона продовжує проводити незаконні дії з буріння в Східному Середземномор'ї.