ЕС расширил список стран, въезд из которых разрешен. Украины в нем нет 

Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешен на территорию стран-участниц ЕС в период пандемии COVID-19. Но Украины в нем до сих пор нет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы .

Сообщается, что с 6 мая список пополнил Израиль. В перечень также входят Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд. Также в списке есть Китай, но границы для его граждан откроют после того, как сам Китай откроется доя европейцев.

Список этих стран будет пересматриваться каждые две недели и в случае необходимости может обновляться.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.