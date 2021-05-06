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ЄС розширив список країн, в'їзд з яких дозволено. України в ньому немає 

Автор: РБК-Україна

Європейський союз розширив список третіх країн, громадянам яких дозволено на територію країн-учасниць ЄС в період пандемії COVID-19. Але України в ньому досі немає.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради Європи.

Повідомляється, що з 6 травня список поповнив Ізраїль. До переліку також входять Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея і Таїланд. Також у списку є Китай, але кордони для його громадян відкриють після того, як сам Китай відкриється доя європейців.

Список цих країн буде переглядатися кожні два тижні і в разі необхідності може оновлюватися.

Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземним туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу. При цьому необхідно зробити щеплення будь-якої з чотирьох схвалених вакцин - AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson або Moderna.

Також повідомлялося, що ЄС запустить паспорти вакцинації від COVID в середині червня.

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