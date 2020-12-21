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ЕС рассчитывает взять пандемию под контроль к концу 2021 года

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз рассчитывает, что пандемию коронавируса в Европе удастся взять под контроль к концу 2021 года. Однако это будет зависеть от темпов вакцинации населения от COVID-19.

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Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

В Еврокомиссии отметили, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу, который бы позволил контролировать пандемию и в конечном итоге искоренить болезнь, нужно, чтобы около 70% населения имели иммунитет или от вакцины, или от предыдущего инфицирования.

"В зависимости от темпов вакцинации и природных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем", - заявили в Еврокомиссии.

Напомним, сегодня Евросоюз разрешил применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Теперь Еврокомиссия должна разрешить продажу этого препарата в Европе.

Кроме того, в Еврокомиссии пообещали, что вакцина от коронавируса будет одинаково доступной для всех стран ЕС.

Добавим, сегодня ЕС согласовал стоимость вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

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