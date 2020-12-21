ЄС розраховує взяти пандемію під контроль до кінця 2021 року

Європейський союз розраховує, що пандемію коронавірусу в Європі вдасться взяти під контроль до кінця 2021 року. Однак це буде залежати від темпів вакцинації європейського населення від COVID-19.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

В Єврокомісії зазначили, що для вироблення колективного імунітету до коронавірусу, який би дозволив контролювати пандемію та в підсумку викорінити хворобу, треба, щоб близько 70% населення мали імунітет або від вакцини, або від попереднього інфікування.

"Залежно від темпів вакцинації та природних інфекцій до кінця 2021 року пандемія в Європі може бути під контролем", - заявили в Єврокомісії.

Нагадаємо, сьогодні Євросоюз дозволив застосування вакцини від коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech. Тепер Єврокомісія повинна дозволити продаж цього препарату в Європі.

Крім того, в Єврокомісії пообіцяли, що вакцина від коронавірусу буде однаково доступною для всіх країн ЄС.

Додамо, сьогодні ЄС погодив вартість вакцини від COVID-19 компаній Pfizer і BioNTech.