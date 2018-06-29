ЄС зарано говорити про успіх у боротьбі з нелегальною міграцією, - Туск

Туск зазначив, що прийняті на саміті рішення щодо міграції "лише початок"

Президент Європейської ради Дональд Туск вважає, що Європейському союзу (ЄС) ще зарано говорити про успіх у зусиллях із протидії нелегальній міграції. Про це президент ЄР заявив за результатами саміту ЄС 28-29 червня.

"Ще надто рано говорити про успіх. Це лише самий початок у порівнянні з тим, що нам ще треба буде зробити, коли ми почнемо виконувати ці рішення", - зазначив він.

Так, серед рішень саміту, які стосуються міграції, президент Європейської ради відзначив створення центрів прийняття мігрантів на та поза територією ЄС, виділення необхідного фінансування для протидії нелегальній міграції у наступному бюджеті ЄС на 2021-2027 роки.

Також Туск відзначив прийняття біженців країнами-членами лише на добровільних засадах (без обов’язкових квот), а також фінансування обсягом у 3 млрд євро міжнародних організацій, які опікуються біженцями на території Туреччини.

Крім цього, європейські лідери підтвердили намір продовжувати надання допомоги береговій охороні Лівії.

Нагадаємо, як повідомлялося, лідери Євросоюзу затвердили план по боротьбі з міграційною кризою.