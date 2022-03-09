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ЕС работает над новыми санкциями против 100 россиян, - Боррель

Автор: Валерия Полищук

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз работает над новыми санкциями в отношении 100 граждан России из-за полномасштабного вторжения в Украину. В частности, ЕС готовит новый раунд запретов на поездки и замораживания активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Государства-члены работают над пакетом санкций, около 100 человек, ответственных на разных уровнях власти", - сказал Боррель.

Он заявил, что надеется на достижение соглашения "к концу сегодняшней сессии", не сообщив более подробной информации.

Война России против Украины продолжается 14 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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