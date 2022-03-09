RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС працює над новими санкціями проти 100 росіян, - Боррель

Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз працює над новими санкціями щодо 100 громадян Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, ЄС готує новий раунд заборон на поїздки і заморожування активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Держави-члени працюють над пакетом санкцій, близько 100 осіб, відповідальних на різних рівнях влади", - сказав Боррель.

Він заявив, що сподівається на досягнення угоди "до кінця сьогоднішньої сесії", не повідомивши більш докладної інформації.

Війна Росії проти України триває 14 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїВійна Росії проти України