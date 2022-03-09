ЄС працює над новими санкціями проти 100 росіян, - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз працює над новими санкціями щодо 100 громадян Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, ЄС готує новий раунд заборон на поїздки і заморожування активів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Держави-члени працюють над пакетом санкцій, близько 100 осіб, відповідальних на різних рівнях влади", - сказав Боррель.
Він заявив, що сподівається на досягнення угоди "до кінця сьогоднішньої сесії", не повідомивши більш докладної інформації.
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