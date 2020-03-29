ЕС и пять стран призвали обеспечить финансирование "Суспільного"

Иллюстративное фото (suspilne media)

Поддержку вещателю выразили ЕС, Британия, Германия, Швеция, Япония и США

Европейский союз и еще пять стран призывают обеспечить надлежащее финансирование "Суспільного", деятельность которого оказалась под угрозой из-за долгов. Об этом говорится в заявлении Посольства Великобритании в Украине на странице в Twitter.

Так, Британия, Германия, Япония, Швеция, США и Европейский союз призывают обеспечить финансирование "Суспільного", необходимого для осуществления объективного информирования граждан о ситуации с коронавирусом.

"Во время кризиса, вызванного COVID-19, общественное вещание играет важную роль быстрого, точного и объективного информирования граждан. Великобритания, ЕС, Германия, Япония, Швеция и США поддерживают "Суспільне" и призывают все ответственные стороны обеспечить его надлежащее финансирование для выполнения этой миссии", - заявили в посольстве.

Напомним, ранее сообщалось, что счета "Суспільного" были арестованы, что привело к блокированию работы вещателя. Счета были арестованы в связи с решением суда по иску Министерства юстиции. Вещатель должен заплатить более 10,5 млн евро долга акционерному обществу "Евроньюс".

Позже в Министерстве культуры заявили, что правительство пытается решить вопрос погашения долга "Суспільного" перед "Евроньюс".