ЄС та п'ять країн закликали забезпечити фінансування "Суспільного"

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Підтримку мовнику висловили ЄС, Британія, Німеччина, Швеція, Японія та США

Європейський союз та ще п'ять країн закликають забезпечити належне фінансування "Суспільного", діяльність якого опинилася під загрозою через борги. Про це йдеться у заяві Посольства Британії в Україні на сторінці в Twitter.

Так, Британія, Німеччина, Японія, Швеція, США та Європейський союз закликають забезпечити фінансування "Суспільного", необхідного для здійснення об'єктивного інформування громадян про ситуацію з коронавірусом.

"Під час кризи, спричиненої COVID-19, суспільне мовлення відіграє важливу роль швидкого, точного й об'єктивного інформування громадян. Британія, ЄС, Німеччина, Японія, Швеція та США підтримують "Суспільне" і закликають усі відповідальні сторони забезпечити його належне фінансування для виконання цієї місії", - заявили у посольстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рахунки "Суспільного" було арештовано, що призвело до блокування роботи мовника. Рахунки було арештовано згідно з рішенням суду за позовом Міністерства юстиції. Мовник має сплатити понад 10,5 млн євро боргу акціонерному товариству "Євроньюз".

Пізніше у Міністерстві культури заявили, що уряд намагається розв'язати питання погашення боргу "Суспільного" перед "Євроньюз".