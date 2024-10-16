ЄС проводить перший саміт із країнами Перської затоки з метою ізолювати Росію

Після вторгнення Москви до України 27 країн ЄС налагодили контакти з іншими регіональними блоками, провівши свій перший саміт із країнами АСЕАН та перший за вісім років саміт із спільнотою країн СЕЛАК, що об'єднує країни Карибського басейну та Латинської Америки.

Мета зустрічі шести багатих арабських держав у Раді співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) – зробити відносини стратегічнішими, визнавши вплив цих країн, особливо у конфліктах в Україні та на Близькому Сході.

"Регіон Перської затоки знаходиться на перехресті між Азією, Європою та Африкою. Він відіграє дуже важливу роль у багатьох сучасних кризах", - заявив високопосадовець ЄС.

Партнерство ЄС з Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром, Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами охоплюватиме торгівлю та інвестиції, відновлювані джерела енергії, регіональну безпеку та цивільні питання, такі як візи.

Хоча Брюссель хоче, щоб партнери з GCC узгодили жорсткі формулювання щодо військового нападу Росії на Україну, він не очікує, що вони повністю приймуть його позицію у звинуваченні Москви. Два блоки, можливо, зблизилися на Близькому Сході, де ЄС закликає до припинення вогню у секторі Газа та ширшої деескалації.

Переговори щодо угоди про вільну торгівлю між ЄС та GCC, що розпочалися 35 років тому, були призупинені з 2008 року через розбіжності щодо відкритості державних тендерів та нафтопродуктів. Проте офіційні особи ЄС заявили, що є й інші шляхи для торговельного та інвестиційного співробітництва.

За даними агентства Reuters, у березні ОАЕ також негласно закликали ЄС розпочати переговори щодо окремого торговельного пакту з ними.

Одним із запитів з боку Перської затоки є лібералізація віз. Наразі для короткострокового перебування громадянам ОАЕ не потрібні візи ЄС, тоді як громадянам інших країн Перської затоки необхідно отримати візу на п'ять років.