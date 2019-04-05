У ЄС провели навчання з кібербезпеки перед виборами до Європарламенту

Фото: Європарламент (European Parliament)

У кібернавчаннях EU ELEx19 взяли участь понад 80 представників різних євроінституцій

Європейська комісія та Агентство з кібербезпеки Європейського союзу у п'ятницю, 5 квітня, провели навчання з кібербезпеки, відпрацювавши реагування на можливі інциденти під час виборів у Європейський парламент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Єврокомісії.

"Мета навчань, які відбулися сьогодні в Європейському парламенті, полягала в тому, щоб перевірити, наскільки ефективні держави-члени ЄС, а також їхні методи реагування та кризові плани, а також визначити способи запобігання, виявлення і пом'якшення інцидентів у сфері кібербезпеки, які можуть вплинути на майбутні вибори", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що в кібернавчаннях EU ELEx19 взяли участь понад 80 представників різних євроінституцій.

"Ми повинні захистити наші вільні і справедливі вибори. Це наріжний камінь нашої демократії", - зазначив віце-президент Єврокомісії з питань цифрового ринку Андрус Ансіп.

Вибори в Європарламент заплановані на травень 2019 року.

Нагадаємо, спеціальна європейська група з боротьби з фальшивими прокремлівськими повідомленнями зафіксувала понад 5 тисяч випадків російської дезінформації з 2015 року.