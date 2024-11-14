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ЄС проведе в Німеччині військові навчання своїх сил реагування

Фото: в Німеччині пройдуть військові навчання ЄС (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Німеччині пройдуть військові навчання ЄС Live Military Exercise (LIVEX). Це вже другі подібні навчання, що пройдуть в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейського Союзу.

В Євросоюзі пояснили, що ці навчання є частиною більш широких навчань MILEX24, які також включають командно-штабні навчання.

"Це важливий крок у реалізації повної оперативної спроможності Потенціалу швидкого розгортання Європейського союзу (EU RDC), одного з ключових досягнень Стратегічного компасу ЄС. Метою RDC ЄС є забезпечення можливості розгортання модульних сил чисельністю до 5000 військовослужбовців для реагування на кризові ситуації за межами кордонів ЄС", - пояснили в ЄС.

Об'єднані багатонаціональні навчання проводитимуться під командуванням Єврокорпусу і командуванням сухопутних військ Німеччини.

LIVEX ґрунтуватиметься на навчаннях "Європейський виклик - 2024" під проводом Німеччини. На цих навчаннях відпрацьовуватиметься розгортання 25-го пакета сил Бойової тактичної групи ЄС за заздалегідь визначеним сценарієм.

У навчаннях EU LIVEX візьмуть участь 15 країн-членів ЄС і понад 1700 військовослужбовців. Метою навчань є перевірка оперативної сумісності при плануванні і проведенні спільної операції на всіх рівнях:

  • Штаб операції на стратегічному рівні під керівництвом Відділу військового планування і проведення операцій з Брюсселя.
  • Штаб сил на оперативному рівні під керівництвом Єврокорпусу проводитиме навчання з Бергена і Страсбурга, посилений ірландською компанією для захисту сил.
  • На тактичному рівні війська Бойової групи ЄС (EUBG) розгорнуті на полігоні в Бергені. Німеччина надає до складу EUBG бойову групу під командуванням гірсько-піхотного батальйону 231, а також медичні підрозділи Медичної оперативної групи (MED TF). Австрія надає батальйон бойового забезпечення.

 

Зауважимо, що з 2002 року Європейський Союз проводить військові навчання з врегулювання кризових ситуацій для перевірки ефективності структур і процедур військового командування.

У цьому контексті навчання ЄС, перші з яких відбудуться у 2023 році в Іспанії, є ключовим кроком до реалізації повної оперативної спроможності Потенціалу швидкого розгортання Європейського союзу (EU RDC), що є одним з ключових заходів у рамках Стратегічного компасу ЄС.

Нагадаємо, що нещодавно у Фінляндії стартували найбільші в Європі артилерійські навчання НАТО.

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Євросоюз