"ЕС" против избрания Шуфрича главой комитета по свободе слова

Фото: Нестор Шуфрич (РБК-Украина)

У Порошенко сделали заявление из-за ситуации с Шуфричем

Избрание представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ), соратника Виктора Медведчука Нестора Шуфрича главой парламентского комитета по вопросам свободы слова является неприемлемым. С таким заявлением выступила партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС).

Кроме того, "ЕС" призвала партии "Голос" и "Батькивщина" публично выступить против такого назначения.

"Настоящие взгляды пророссийских политиков столь же далеки от свободы слова, насколько близка их позиция к России. Соответственно предложение правящей власти возглавить этот комитет представителю пророссийской силы означает, что партия "Слуга народа" разделяет российские подходы к монополии власти над информационным пространством", - говорится в заявлении.

У Порошенко считают, что представители других будущих фракций, в частности народных депутатов от "Голоса", молча не возражали против "оккупации ключевого оппозиционного комитета депутатами пророссийских взглядов".

"Надеемся, что все проевропейские силы смогут объединенно выступить против надругательства над базовым демократическим принципом – свободы слова, и что совместно нам удастся не допустить такого позора для Верховной рады 9 созыва, а также дать украинским журналистам реальные инструменты защиты их прав", - отметили в "ЕС".

"Европейская солидарность" уверяет, что будет последовательно отстаивать настоящую свободу слова в Украине, которая не имеет ничего общего со свободой антиукраинской пропаганды.

"Украина – не Россия. Время нам снова совместно это доказать", - добавили у Порошенко.