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"ЄС" проти обрання Шуфрича головою комітету зі свободи слова

Новини » Політика    28.08.2019 - 11:04
"ЄС" проти обрання Шуфрича головою комітету зі свободи слова
Фото: Нестор Шуфрич (РБК-Україна)

У Порошенка зробили заяву через ситуацію з Шуфричем

Обрання представника "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ), соратника Віктора Медведчука Нестора Шуфрича головою парламентського комітету з питань свободи слова є неприйнятним. З такою заявою виступила партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" (ЄС).

Крім того, "ЄС" закликала партії "Голос" і "Батьківщина" публічно виступити проти такого призначення.

"Справжні погляди проросійських політиків настільки ж далекі від свободи слова, наскільки близька їхня позиція до Росії. Відповідно пропозицію правлячої влади очолити цей комітет представнику проросійської сили означає, що партія "Слуга народу" поділяє російські підходи до монополії влади над інформаційним простором", - йдеться у заяві.

У Порошенка вважають, що представники інших майбутніх фракцій, зокрема народних депутатів від "Голосу", мовчки не заперечували проти "окупації ключового опозиційного комітету депутатами проросійських поглядів".

"Сподіваємось, що всі проєвропейські сили зможуть об’єднано виступити проти наруги над базовим демократичним принципом – свободи слова, і що спільно нам вдасться не допустити такої ганьби для Верховної ради 9 скликання, а також дати українським журналістам реальні інструменти захисту їх прав", - зазначили у "ЄС".

"Європейська солідарність" запевняє, що буде послідовно відстоювати справжню свободу слова в Україні, яка не має нічого спільного зі свободою антиукраїнської пропаганди.

"Україна – не Росія. Час нам знову спільно це довести", - додали у Порошенка.

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Новини України ШуфричкомитетЄвропейська солідарністьПорошенко Петро
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