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ЕС просит Венгрию не прекращать вещание оппозиционной радиостанции

Новина українською → Воскресенье 14 февраля 2021 03:17
ЕС просит Венгрию не прекращать вещание оппозиционной радиостанции Фото: радио (pixabay)
Автор: Инна Собора

Исполнительный орган Европейского союза попросил Венгрию "принять срочные меры", чтобы позволить оппозиционной радиостанции Klubradio продолжить вещание на територии страны. Радиостанция проиграла апелляцию против отзыва лицензии.

Об этом пишет Reuters.

Глава отдела коммуникационных сетей Европейской комиссии Роберто Виола попросил власти Венгрии принять срочные меры в ожидании продолжающихся судебных разбирательств.

"Я прошу вас обеспечить, чтобы текущее использование этого спектра могло продолжаться в промежуточный период до тех пор, пока окончательные решения об отклонении запроса на продление и о любом новом назначении не станут юридически обязательными", - говорится в сообщении.

Представитель посольства Венгрии в ЕС подтвердила получение письма и заявила, что на него ответят венгерские власти.

Органы СМИ Венгрии отказались продлить лицензию Klubradio из-за того, что, по его словам, канал допустил ряд нарушений нормативных требований. Klubradio проиграл апелляцию против отзыва лицензии.

Ранее стало известно, что Европейский союз на самом деле не очень доволен санкциями Украины против Тараса Козака и его телеканалов. В ЕС говорят о свободе СМИ.

Добавим, введение санкций против телеканалов Козака поддержали в Соединенных Штатах Америки.

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