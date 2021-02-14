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ЄС просить Угорщину не припиняти мовлення опозиційної радіостанції

Новость на русском → Неділя 14 лютого 2021 03:17
ЄС просить Угорщину не припиняти мовлення опозиційної радіостанції Фото: радіо (pixabay)
Автор: Инна Собора

Виконавчий орган Європейського союзу попросив Угорщину "вжити термінових заходів, щоб дозволити опозиційної радіостанції Klubradio продовжити мовлення на території країни. Радіостанція програла апеляцію проти відкликання ліцензії.

Про це пише Reuters.

Голова відділу комунікаційних мереж Європейської комісії Роберто Віола попросив владу Угорщини прийняти термінові заходи в очікуванні триваючих судових розглядів.

"Я прошу вас забезпечити, щоб поточне використання цього спектру могло тривати в проміжний період до тих пір, поки остаточні рішення про відхилення запиту на продовження і про будь-якому новому призначенні не стануть юридично обов'язковими", - йдеться в повідомленні.

Представник посольства Угорщини в ЄС підтвердила отримання листа і заявила, що на нього дадуть відповідь угорські влади.

Органи ЗМІ Угорщини відмовилися продовжити ліцензію Klubradio з-за того, що, за його словами, канал допустив ряд порушень нормативних вимог. Klubradio програв апеляцію проти відкликання ліцензії.

Раніше стало відомо, що Європейський союз насправді не дуже задоволений санкціями України проти Тараса Козака і його телеканалів. У ЄС кажуть про свободу ЗМІ.

Додамо, введення санкцій проти телеканалів Козака підтримали в Сполучених Штатах Америки.

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