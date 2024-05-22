В ЄС пропонують скасувати безвіз для Грузії, якщо там ухвалять закон про іноагентів, - FT

Чотири країни Європейського союзу пропонують ввести санкції проти Грузії, якщо там ухвалять скандальний закон про іноагентів. Зокрема, пропонують скасувати безвізовий режим для Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.
Як зазначає видання, Естонія, Чехія, Нідерланди та Швеція пропонують ухвалити обмеження проти Грузії, серед яких, зокрема, скасування безвізу. Також країни наполягають заморозити виділення коштів з європейських фондів та точкові санкції.
Вказані держави хочуть обговорити ініціативу на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня. Для ухвалення відповідного рішення потрібна згода всіх 27 країн Євросоюзу.
Як пише The Financial Times, як мінімум одна країна підтримує грузинський уряд і навіть пропонує всім країнам ЄС прийняти аналогічний. Йдеться про Угорщину.
Нагадаємо, у Грузії вже вдруге спробували ухвалити закон про іноагентів. Схожий документ є в Росії, він обмежує роботу ЗМІ, блогерів та інших платформ для поширення інформації.
Парламент Грузії прийняв законопроєкт, попри те, що у Тбілісі та інших містах проходили масштабні акції протесту проти закону.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон про іноагентів. Грузинський парламент може подолати рішення президента та остаточно схвалити документ.
Детальніше про ситуацію в Грузії - у матеріалі РБК-Україна.
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