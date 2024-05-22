В ЄС пропонують скасувати безвіз для Грузії, якщо там ухвалять закон про іноагентів, - FT

Як зазначає видання, Естонія, Чехія, Нідерланди та Швеція пропонують ухвалити обмеження проти Грузії, серед яких, зокрема, скасування безвізу. Також країни наполягають заморозити виділення коштів з європейських фондів та точкові санкції.

Вказані держави хочуть обговорити ініціативу на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня. Для ухвалення відповідного рішення потрібна згода всіх 27 країн Євросоюзу.

Як пише The Financial Times, як мінімум одна країна підтримує грузинський уряд і навіть пропонує всім країнам ЄС прийняти аналогічний. Йдеться про Угорщину.