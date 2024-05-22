UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ЄС пропонують скасувати безвіз для Грузії, якщо там ухвалять закон про іноагентів, - FT

Фото: безвіз ЄС для Грузії можуть скасувати через закон про іноагентів (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Чотири країни Європейського союзу пропонують ввести санкції проти Грузії, якщо там ухвалять скандальний закон про іноагентів. Зокрема, пропонують скасувати безвізовий режим для Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Як зазначає видання, Естонія, Чехія, Нідерланди та Швеція пропонують ухвалити обмеження проти Грузії, серед яких, зокрема, скасування безвізу. Також країни наполягають заморозити виділення коштів з європейських фондів та точкові санкції.

Вказані держави хочуть обговорити ініціативу на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня. Для ухвалення відповідного рішення потрібна згода всіх 27 країн Євросоюзу.

Як пише The Financial Times, як мінімум одна країна підтримує грузинський уряд і навіть пропонує всім країнам ЄС прийняти аналогічний. Йдеться про Угорщину.

 

Скандальний закон про іноагентів

Нагадаємо, у Грузії вже вдруге спробували ухвалити закон про іноагентів. Схожий документ є в Росії, він обмежує роботу ЗМІ, блогерів та інших платформ для поширення інформації.

Парламент Грузії прийняв законопроєкт, попри те, що у Тбілісі та інших містах проходили масштабні акції протесту проти закону.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон про іноагентів. Грузинський парламент може подолати рішення президента та остаточно схвалити документ.

Детальніше про ситуацію в Грузії - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзГрузіяБезвізовий режим