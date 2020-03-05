В ЕС прокомментировали перестановки в украинском Кабмине

Фото: Европейский союз (European Union 2015 - European Parliament)

Евросоюз надеется, что новый Кабмин сохранит темп проведения реформ

Европейский союз отметил прогресс правительства Алексея Гончарука и надеется, что новый Кабинет министров продолжит проводить реформы в Украине. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, ЕС констатировал значительный прогресс предыдущего Кабмина, особенно - в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

"Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить реформы, включая борьбу с коррупцией и корыстными интересами, а также в важных секторах, включая финансовый. Верховенство права остается краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций (в Украине - ред.)", - цитирует заявление ЕС журналист.

С аналогичным заявлением ранее выступили в Соединенных Штатах Америки. По словам бывшего американского посла в Украине Джона Хербста, США надеются, что Украина продолжит путь реформ после назначения нового правительства.

Как сообщало РБК-Украина, вчера, 4 марта, Верховная рада утвердила новый состав Кабинета министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем. Подробнее о вчерашних назначениях - в материалах "Кто такой Денис Шмыгаль: что известно о новом премьере" и "Кто вошел в новый Кабмин Шмыгаля: досье министров".