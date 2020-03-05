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В ЄС прокоментували перестановки в українському Кабміні

Новини » Політика     05.03.2020 - 15:41
В ЄС прокоментували перестановки в українському Кабміні
Фото: Європейський союз (European Union 2015 - European Parliament)

Євросоюз сподівається, що новий Кабмін збереже темп проведення реформ

Європейський союз відзначив прогрес уряду Олексія Гончарука і сподівається, що новий Кабінет міністрів продовжить проводити реформи в Україні. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, ЄС констатував значний прогрес попереднього Кабміну, особливо - щодо реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.В ЄС прокоментували перестановки в українському Кабміні

"Ми очікуємо, що новий уряд продемонструє аналогічну рішучість проводити реформи, включаючи боротьбу з корупцією і корисливими інтересами, а також у важливих секторах, включаючи фінансовий. Верховенство права залишається наріжним каменем економічної стабільності та інвестицій (в Україні - ред.)", - цитує заяву ЄС журналіст.

Раніше з аналогічною заявою виступили e Сполучених Штатах Америки. За словами колишнього американського посла в Україні Джона Гербста, США сподіваються, що Україна продовжить шлях реформ після призначення нового уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, вчора, 4 березня, Верховна рада затвердила новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем. Детальніше про вчорашні призначення - у матеріалах "Хто такий Денис Шмигаль: що відомо про нового прем'єра" і "Хто увійшов у новий Кабмін Шмигаля: досьє міністрів".

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