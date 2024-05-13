ЄС продовжив "торговельний безвіз" з Україною ще на рік, - Шмигаль

"ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що це є важливою підтримкою для українських виробників, експорту та економіки.

"Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі", - додав прем'єр.