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ЕС продлил "торговый безвиз" с Украиной еще на год, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский союз окончательно одобрил продление "торгового безвиза" с Украиной еще на год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"ЕС окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины. Это беспошлинная и бесквотная торговля еще на год", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что это важная поддержка для украинских производителей, экспорта и экономики.

"Продолжаем интеграцию в ЕС в ускоренном темпе", - добавил премьер.

Автономные торговые меры ЕС в отношении Украины будут действовать до 5 июня 2025 года.

"Торговый безвиз"

Напомним, ЕС ввел автономные меры по торговле с Украиной 4 июня 2022 года, чтобы поддержать украинских производителей и экономику в условиях, когда страна вынуждена обороняться на фоне российской агрессии.

В мае 2023 года Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной еще на год.

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ЕвросоюзДенис Шмыгаль