ЄС продовжив санкції проти Росії через застосування "Новачка"

"Сьогодні Рада продовжила обмежувальні заходи проти розповсюдження та використання хімічної зброї ще на рік, до 16 жовтня 2023 року", сказано в нього.

Загалом обмежувальні заходи стосуються 15 осіб та 2 організацій. Санкції передбачають замороження активів цих осіб, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд, яка забороняє їм в’їзд або транзит через територію ЄС.

Зазначається, що режим санкцій ЄС спрямований на сприяння зусиллям Сюозу щодо протидії розповсюдженню та використанню хімічної зброї, а також на підтримку Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення та використання хімічної зброї та про її знищення.

Зазначимо, що вперше такі санкції були запроваджені у 2018 році для осіб та організацій, безпосередньо відповідальних за розробку та використання хімічної зброї, а також щодо тих, хто надає фінансову, матеріальну та технічну підтримку.

Отруєння Скрипалів

1 березні 2018 року в Солсбері (Британія) були отруєні колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Як з'ясували британські слідчі, двоє співробітників ГРУ розпилили нервово-паралітичною речовину "Новічок" з флакона духів Nina Ricci на дверну ручку будинку, де проживав Скрипаль.

Британія офіційно звинуватила Росію в причетності до замаху на вбивство Скрипалів і в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї. Москва назвала це провокацією.

Причетними до отруєння вважаються співробітники російського ГРУ з псевдонімами Олександр Петров і Руслан Боширов. Тодішній прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що отруєння було санкціоновано російським керівництвом, а міністр Бен Уоллес поклав відповідальність за отруєння особисто на президента Росії Володимира Путіна.