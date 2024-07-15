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ЄС продовжив санкції проти Ірану за підтримку агресії Росії проти України

Фото: Санкції проти Ірану за підтримку агресії Росії продовжено на рік (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейська Рада продовжила до 27 липня 2025 року обмежувальні заходи у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни Росії проти України та збройних груп та утворень на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

На даний час режим санкцій поширюється на 12 осіб та дев'ять організацій. Активи цих осіб заморожуються, а надання їм коштів чи економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, цими фізичними особами поширюється заборона на поїздки до ЄС.

Санкції ЄС

У своїх висновках від 21 та 22 березня 2024 року Європейська Рада закликала треті сторони, включаючи Іран, негайно припинити надання матеріальної підтримки агресивній війні Росії проти України.

У своїх висновках від 17 та 18 квітня 2024 року Європейська Рада підтвердила свою відданість вжиття подальших обмежувальних заходів проти Ірану, зокрема щодо безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та ракет. Нарешті, Європейська Рада підтвердила, що ЄС, як і раніше, повністю прихильний до сприяння деескалації та безпеки в регіоні.

Рада 14 травня 2024 року розширила сферу дії обмежувальних заходів ЄС у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни Росії проти України, включивши до неї як безпілотники, так і ракети, а також підтримку іранською програмою безпілотників і ракет збройних груп та утворень на Близькому Сході та в Близькому Сході. регіоні Червоного моря.

Нагадаємо, після вторгнення Росію в Україну Москва отримала підтримку від країн так званої "вісі зла", серед яких чинне місце посідає Іран. Тегеран постачає Росії зброю, зокрема "Шахеди".

Українці переважно негативно ставляться до шести країн світу. Найгірше українці ставляться до Росії (-92,6%) та її союзників - Білорусі (-79,5%), Ірану (-72,3%) та Китаю (-54,2%).

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