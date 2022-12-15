ЄС продовжить санкції проти Росії ще на півроку, - ЗМІ

Санкції проти Росії з січня 2023 року буде продовжено ще на 6 місяців. Таке рішення ухвалили лідери країн ЄС на сьогоднішньому засіданні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twiter.
"Лідери ЄС тепер також погодилися продовжити діючі санкції ЄС щодо Росії на 6 місяців. Це буде офіційно зроблено в січні", - написав Йозвяк.
Нагадаємо, що Євросоюз ще не погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії, оскільки очільники зовнішньополітичних відомств країн ЄС мають різні думку з низки питань.
Раніше ми писали, що 15 грудня, мають продовжитись переговори про дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.