RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС продлит санкции против России еще на полгода, - СМИ

Фото: ЕС продлит санкции против России (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Санкции против России с января 2023 года будут продлены еще на 6 месяцев. Такое решение было принято лидерами стран ЕС на сегодняшнем заседании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Лидеры ЕС теперь также согласились продлить действующие санкции ЕС в отношении России на 6 месяцев. Это будет официально сделано в январе", – написал Йозвяк.

Напомним, что Евросоюз еще не согласовал девятый пакет санкций против России , поскольку руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС имеют разные мнения по ряду вопросов.

Ранее мы писали, что 15 декабря должны продолжиться переговоры о девятом пакете санкций ЕС в отношении России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюзСанкции против России