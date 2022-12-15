ЄС продовжить санкції проти Росії ще на півроку, - ЗМІ

Санкції проти Росії з січня 2023 року буде продовжено ще на 6 місяців. Таке рішення ухвалили лідери країн ЄС на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twiter.

"Лідери ЄС тепер також погодилися продовжити діючі санкції ЄС щодо Росії на 6 місяців. Це буде офіційно зроблено в січні", - написав Йозвяк.