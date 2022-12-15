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ЄС продовжить санкції проти Росії ще на півроку, - ЗМІ

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Брюссель, Четвер 15 грудня 2022 20:03
ЄС продовжить санкції проти Росії ще на півроку, - ЗМІ Фото: ЄС продовжить санкції проти Росії (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Санкції проти Росії з січня 2023 року буде продовжено ще на 6 місяців. Таке рішення ухвалили лідери країн ЄС на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twiter.

"Лідери ЄС тепер також погодилися продовжити діючі санкції ЄС щодо Росії на 6 місяців. Це буде офіційно зроблено в січні", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, що Євросоюз ще не погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії, оскільки очільники зовнішньополітичних відомств країн ЄС мають різні думку з низки питань.

Раніше ми писали, що 15 грудня, мають продовжитись переговори про дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії.

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