ЕС продлит санкции против России еще на полгода, - СМИ
Санкции против России с января 2023 года будут продлены еще на 6 месяцев. Такое решение было принято лидерами стран ЕС на сегодняшнем заседании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.
"Лидеры ЕС теперь также согласились продлить действующие санкции ЕС в отношении России на 6 месяцев. Это будет официально сделано в январе", – написал Йозвяк.
Напомним, что Евросоюз еще не согласовал девятый пакет санкций против России , поскольку руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС имеют разные мнения по ряду вопросов.
Ранее мы писали, что 15 декабря должны продолжиться переговоры о девятом пакете санкций ЕС в отношении России.
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