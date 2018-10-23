ЄС продовжить тиск на РФ для поваги до міжнародних законів і конвенцій, - Могеріні

Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/eeas)

ЄС не бажає бачити нового військового нагнітання по сусідству, заявила Могеріні

Європейський союз буде продовжувати тиск на Росію для поваги до міжнародних законів і конвенцій. Про це заявила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні в Європарламенті, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

За її словами, Чорне море належить Європі, не хоче бачити нового військового нагнітання по сусідству, тому Євросоюз буде далі тиснути на Росію, щоб змусити її повернутися до поваги міжнародного права.

"Не забувайте, що Чорне море - європейське, і ми не хочемо стати свідками нового військового нарощування в нашому найближчому сусідстві. Тому ми будемо продовжувати тиск для поваги до міжнародних законів і конвенцій і підтримувати Україну на тлі цих викликів", - заявила вона.

"A militarisation of the #Azov Sea is in no-one's interest [..] we will continue to push for the respect of international law and conventions, and to support Ukraine in these challenging circumstances" @FedericaMog #EPlenary pic.twitter.com/DoDdRtJ4ID — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) October 23, 2018

На її думку, "мілітаризація Азовського моря не в інтересах однієї із сторін, вона може лише дестабілізувати широкий регіон Чорного моря".

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан раніше повідомив, що санкції у відношенні Росії залишаться в силі до тих пір, поки вона не поверне Україні повний контроль над Кримом. Зокрема, США рішуче виступають за підтримку суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Країни-члени на щорічній нараді ОБСЄ з огляду виконання зобов'язань у сфері людського виміру у Варшаві засудили Російську Федерацію за окупацію Криму і підтримали України в боротьбі за відновлення територіальної цілісності та звільнення політичних в'язнів.

Також у США заявили, що ніколи не визнають анексію українського півострова Крим Росією.