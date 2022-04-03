ЕС продолжал экспортировать оружие в Россию после 2014 года, - расследование
Согласно расследованию журналистов Investigative Europe, Европейский союз продолжал экспортировать вооружения в России даже после того, как страна захватила Донбасс и Крым. Часть вооружения враг может использовать против Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Несмотря на эмбарго, начиная с 2014 года страны ЕС экспортировали в Россию оружия на 346 млн евро.
Фото: ЕС продолжал экспортировать оружие в Россию после 2014 года (https://t.me/spravdi)
"Среди военной техники могут быть ракеты, бомбы, торпеды, пушки и ракеты, наземные транспортные средства и корабли", - пишет пресс-служба.
К экспорту причастны:
- Франция;
- Германия;
- Италия;
- Австрия;
- Болгария;
- Чехия;
- Хорватия;
- Финляндия;
- Словакия;
- Испания.
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