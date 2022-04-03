ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС продолжал экспортировать оружие в Россию после 2014 года, - расследование

Новина українською →
Воскресенье 03 апреля 2022 23:02
ЕС продолжал экспортировать оружие в Россию после 2014 года, - расследование Фото: ЕС продолжал экспортировать оружие в Россию после 2014 года (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно расследованию журналистов Investigative Europe, Европейский союз продолжал экспортировать вооружения в России даже после того, как страна захватила Донбасс и Крым. Часть вооружения враг может использовать против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Несмотря на эмбарго, начиная с 2014 года страны ЕС экспортировали в Россию оружия на 346 млн евро.

ЕС продолжал экспортировать оружие в Россию после 2014 года, - расследование

Фото: ЕС продолжал экспортировать оружие в Россию после 2014 года (https://t.me/spravdi)

"Среди военной техники могут быть ракеты, бомбы, торпеды, пушки и ракеты, наземные транспортные средства и корабли", - пишет пресс-служба.

К экспорту причастны:

  • Франция;
  • Германия;
  • Италия;
  • Австрия;
  • Болгария;
  • Чехия;
  • Хорватия;
  • Финляндия;
  • Словакия;
  • Испания.

Война России против Украины длится тридцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина Российская Федерация
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой