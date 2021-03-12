ЕС продлил санкции против России за агрессию в Украине

Европейский союз принял решение о продлении срока действия санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Санкции будут действовать еще шесть месяцев.
Об этом говорится на сайте Совета Европы.
Совет Европы продлила действие ограничений, введенных против физических 117 и 48 юридических лиц, до 15 сентября 2021 года. Санкции предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов.
Санкции против России за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины впервые ввели 17 марта 2014.
Кроме этого, до 31 июля 2021 года продолжают действовать санкции против экономических секторов России, а до 23 июня 2021 года будут действовать санкции за оккупацию Крыма.
Напомним, недавно Украина призвала ЕС воспользоваться новым санкционным механизмом, чтобы наказать Россию за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.
Добавим, в начале марта Евросоюз продлил санкции против президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения.
Кроме того, в феврале украинский парламент призвал мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма.