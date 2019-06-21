ЕС продлил санкции против РФ за нарушение минских соглашений

В связи с несоблюдением условий минских соглашений на Донбассе Европейский союз решил продлить еще на пол года секторальные экономические санкции против России. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В связи с агрессией России против Украины, которая продолжается с 2014 года, санкции продлены до 31 января 2020 года. Решение приняли лидеры стран-членов ЕС 201 июня.

Снятие этих санкций возможно только в случае полного выполнения минских договоренностей.

Добавим, что секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных банков РФ и компаний страны в первичных и вторичных рынков капитала в Евросоюзе. Также налагается запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, устанавливается запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России.

Также России ограничивают доступ к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиске ее залежей.

Напомним, также Совет Европейского союза в четверг, 20 июня, принял решение о продлении санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма и Севастополя.