Европейский Совет продлил санкции против РФ за аннексию Крыма

Санкции против РФ продлены на год

Европейский Совет (ЕС) официально продлил санкции против России на год из-за аннексии Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета.

"Санкции включают запреты на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в них и оказание туристических услуг", - говорится в сообщении.

Кроме того, компаниям, попавшим под санкции, запрещается экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании для использования в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах. Также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов.

"ЕС по-прежнему твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины", - отмечено в заялении.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия выступила против автоматического продления санкций против Российской Федерации. Италия на саммите ЕС подтвердит свою позицию относительно этого вопроса.