ЄС продовжив збройне ембарго і санкції проти Білорусі

Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Санкції проти Білорусі продовжили ще на рік

Євросоюз ще на один рік продовжив санкції проти Білорусі та ембарго на постачання зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Повідомляється, що сьогодні Євросоюз вирішив продовжити обмежувальні заходи відносно Білорусі ще на один рік - до 28 лютого 2021 року. Дані заходи включають ембарго на поставки зброї і техніки, а також замороження активів і заборону на в'їзд для чотирьох осіб, який звинувачують у причетності до зникнення двох опозиційних політиків, бізнесмена і журналіста в 1999 і 2000 роках.

Також продовжено обмеження на поставки біатлонного обладнання та іншої спортивної зброї до Білорусі. Ці поставки підлягають попередньому дозволу у кожному конкретному випадку.

Зазначимо, санкції проти Білорусі були вперше введені у 2004 році у зв'язку зі зникненням згаданих вище людей. У 2011 році були прийняті додаткові санкції проти людей, причетних до порушення виборчих прав і прав людини. Ембарго на поставки зброї було введено в тому ж році.

У лютому 2016 року Євросоюз скасував санкції проти 170 осіб і чотирьох компаній, зберігаючи при цьому ембарго на зброю та санкції щодо чотирьох осіб.

Нагадаємо, раніше США ввели масштабні санкції проти Росії. Санкції були введені проти організацій з Росії, які порушили закон про нерозповсюдження зброї масового знищення.