В "ЕС" призвали Зеленского дать оценку заявлениям Путина о "российской территории" Украины

Иллюстративное фото (eurosolidarity.org)

В "ЕС" считают, что заявления Путина содержат в себе угрозу дальнейшего развертывания агрессии против Украины

Партия "Европейская Солидарность" призывает президента Украины Владимира Зеленского дать оценку заявлениям президента России Владимира Путина о "российской территории" Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политсилы.

"Партия "Европейская Солидарность" возмущена циничными заявлениями Путина относительно того, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как "российские земли". Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу в отношении дальнейшего развертывания военной агрессии против Украины. Требуем от президента и верховного главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям", - заявили в "ЕС".

В политсиле напомнили, что подобные заявления Путина по "исторической принадлежности" Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова.

"Поведение Путина в очередной раз доказывает, что с нынешним режимом России нет смысла договариваться. Путину верить нельзя. "Европейская Солидарность" отмечает, что залогом защиты суверенитета является проактивная дипломатическая позиция Украины, направленная на укрепление мировой антипутинской коалиции, на усиление политического и санкционного давления против Кремля, а также дальнейшее укрепление украинской армии, приведение ее к стандартам Североатлантического альянса с последующим приобретением Украиной членства в НАТО", - говорится в заявлении.