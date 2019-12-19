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У "ЄС" закликали Зеленського дати оцінку заявам Путіна про "російську територію" України

Новини » Політика     19.12.2019 - 17:14
У "ЄС" закликали Зеленського дати оцінку заявам Путіна про "російську територію" України
Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

У "ЄС" вважають, що заяви Путіна містять в собі погрозу подальшого розгортання агресії проти України

Партія "Європейська Солідарність" закликає президента України Володимира Зеленського дати оцінку заявам президента Росії Володимира Путіна про "російську територію" України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політсили.

"Партія "Європейська Солідарність" обурена цинічними заявами Путіна щодо того, що частина території України як суверенної держави може розглядатися як "російські землі". Вважаємо, що ці заяви містять в собі неприкриту погрозу щодо подальшого розгортання військової агресії проти України. Вимагаємо від президента та верховного головнокомандувача України Володимира Зеленського дати публічну оцінку таким заявам", - заявили у "ЄС".

У політсилі нагадали, що подібні заяви Путіна щодо "історичної приналежності" Криму Російській імперії передували анексії та окупації Кримського півострова.

"Поведінка Путіна вкотре доводить, що з нинішнім режимом Росії немає сенсу домовлятись. Путіну вірити не можна. "Європейська Солідарність" наголошує, що запорукою захисту суверенітету є проактивна дипломатична позиція України, спрямована на зміцнення світової антипутінської коаліції, на посилення політичного і санкційного тиску проти Кремля, а також подальше зміцнення української армії, приведення її до стандартів Північноатлантичного альянсу із подальшим набуттям Україною членства в НАТО", - йдеться у заяві.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінЄвропейська солідарність
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