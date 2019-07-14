В ЕС призвали Россию сохранить ракетный договор

Верховный представитель Европейского союза по иностранным вопросам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула необходимость сохранения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление опубликованное на сайте Совета Европы.

Могерини отметила, что в Евросоюзе обеспокоены решением Российской Федерации о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках ракетного договора.

"Жизнеспособность соглашения по контролю над вооружением, разоружением и нераспространением требует ее полного выполнения. Мы настоятельно призываем Москву найти эффективное решение в связи с опасениями относительно разработки ракеты 9М729", - говорится в заявлении.

Напомним, 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении исполнения ракетного договора. Путин подписал закон, который приостанавливает участие российской стороны в соглашении о ликвидации ракет.

РБК-Украина писало, что в феврале 2019 года государственный секретарь США Майк Помпео заявил о выходе Вашингтона из ракетного договора. Помпео сослался на статью 15 соглашения. По его словам, Россия неоднократно совершала действия, которые противоречат содержанию договора и нарушила американские интересы.