ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЕС призвали Россию сохранить ракетный договор

Новости » Политика    14.07.2019 - 14:38
В ЕС призвали Россию сохранить ракетный договор
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

По словам Могерини, жизнеспособность ракетного договора требует его полного выполнения

Верховный представитель Европейского союза по иностранным вопросам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула необходимость сохранения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление опубликованное на сайте Совета Европы.

Могерини отметила, что в Евросоюзе обеспокоены решением Российской Федерации о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках ракетного договора.

"Жизнеспособность соглашения по контролю над вооружением, разоружением и нераспространением требует ее полного выполнения. Мы настоятельно призываем Москву найти эффективное решение в связи с опасениями относительно разработки ракеты 9М729", - говорится в заявлении.

Напомним, 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении исполнения ракетного договора. Путин подписал закон, который приостанавливает участие российской стороны в соглашении о ликвидации ракет.

РБК-Украина писало, что в феврале 2019 года государственный секретарь США Майк Помпео заявил о выходе Вашингтона из ракетного договора. Помпео сослался на статью 15 соглашения. По его словам, Россия неоднократно совершала действия, которые противоречат содержанию договора и нарушила американские интересы.

НАТО не ответит зеркально на выход России из договора о ракетах, - Столтенберг Могерини заявила об успешном сдерживании РФ
Новости Украины Могериниракетадоговор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь