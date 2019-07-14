В ЄС закликали Росію зберегти ракетний договір

Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

За словами Могеріні, життєздатність ракетного договору вимагає його повного виконання

Верховний представник Європейського союзу з закордонних питань та політики безпеки Федеріка Могеріні наголосила на необхідності збереження договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву опубліковану на сайті Ради Європи.

Могеріні зазначила, що в Євросоюзі схвильовані рішенням Російської Федерації про призупинення виконання своїх зобов'язань в рамках ракетного договору.

"Життєздатність угоди щодо контролю над озброєнням, роззброєнням та непоширення вимагає її повного виконання. Ми наполегливо закликаємо Москву знайти ефективне рішення у зв'язку із побоюваннями щодо розробки ракети 9М729", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про призупинення виконання ракетного договору. Путін підписав закон, який призупиняє участь російської сторони в угоді про ліквідацію ракет.

РБК-Україна писало, що в лютому 2019 року державний секретар США Майк Помпео заявив про вихід Вашингтону з ракетного договору. Помпео послався на статтю 15 угоди. За його словами, Росія неодноразово чинила дії, які суперечать змісту договору і порушила американські інтереси.