В ЕС призвали Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов

Пресс-секретарь еврокомиссара по вопросам внешней политики Жозепа Борреля сделал заявление относительно решения России о высылке европейских дипломатов. По его словам, Боррель решительно осуждает шаг российского МИД.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Пресс-секретарь Борреля также сказал, что еврокомиссар призывает Россию пересмотреть свое решение о выдворении дипломатов Германии, Польши и Швеции.

"Боррель решительно осудил эту новость и опроверг утверждения об участии дипломатов в демонстрациях. Решение следует пересмотреть. Боррель подчеркнул единство и солидарность ЕС с соответствующими государствами-членами", - процитировал корреспондент слова пресс-секретаря Борреля.

Кроме того, российское агентство "ТАСС" со ссылкой на посла России в Польше заявило, что Варшава готовит меры в ответ на выдворение польского дипломата.

Министерство иностранных дел Польши пока не комментировало эту ситуацию, другие страны также пока не делали заявлений.

Напомним, сегодня Россия выдворила трех дипломатов Германии, Польши и Швеции за якобы участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это произошло во время встречи Борреля с главой российского МИД.

Как писало РБК-Украина, сегодня Боррель начал свой рабочий визит в Россию. Он планировал обсудить ситуацию с Навальным, а также проблемы в отношениях между ЕС и Россией.