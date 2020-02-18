В ЕС призвали РФ повлиять на подконтрольных ей боевиков на Донбассе

Европейский союз призывает Российскую Федерацию немедленно повлиять на подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.

По его словам, сегодняшнее наступление боевиков вызывает у ЕС крайнюю тревогу. Маасикас отметил, что такие действия НВФ полностью противоречат согласованному режиму прекращения огня, которое еще не было полностью соблюдено.

"Полная реализация минских соглашений и мер, согласованных на саммите в Нормандии в Париже, имеет решающее значение. ЕС ожидает от России полного и немедленного использования своего влияния на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - заявил Маасикас.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В штабе ООС сообщили, что под огневым прикрытием российские боевики перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мировое сообщество отреагировать на сегодняшнюю атаку поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.