В ЕС призвали РФ повлиять на подконтрольных ей боевиков на Донбассе

Фото: Матти Маасикас (wikimedia.org)

РФ должна немедленно использовать все свое влияние на боевиков

Европейский союз призывает Российскую Федерацию немедленно повлиять на подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.

По его словам, сегодняшнее наступление боевиков вызывает у ЕС крайнюю тревогу. Маасикас отметил, что такие действия НВФ полностью противоречат согласованному режиму прекращения огня, которое еще не было полностью соблюдено.

"Полная реализация минских соглашений и мер, согласованных на саммите в Нормандии в Париже, имеет решающее значение. ЕС ожидает от России полного и немедленного использования своего влияния на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - заявил Маасикас.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В штабе ООС сообщили, что под огневым прикрытием российские боевики перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мировое сообщество отреагировать на сегодняшнюю атаку поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.