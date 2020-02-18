ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЕС призвали РФ повлиять на подконтрольных ей боевиков на Донбассе

Новости » Политика     18.02.2020 - 19:27
В ЕС призвали РФ повлиять на подконтрольных ей боевиков на Донбассе
Фото: Матти Маасикас (wikimedia.org)

РФ должна немедленно использовать все свое влияние на боевиков

Европейский союз призывает Российскую Федерацию немедленно повлиять на подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.

По его словам, сегодняшнее наступление боевиков вызывает у ЕС крайнюю тревогу. Маасикас отметил, что такие действия НВФ полностью противоречат согласованному режиму прекращения огня, которое еще не было полностью соблюдено.В ЕС призвали РФ повлиять на подконтрольных ей боевиков на Донбассе

"Полная реализация минских соглашений и мер, согласованных на саммите в Нормандии в Париже, имеет решающее значение. ЕС ожидает от России полного и немедленного использования своего влияния на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - заявил Маасикас.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В штабе ООС сообщили, что под огневым прикрытием российские боевики перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мировое сообщество отреагировать на сегодняшнюю атаку поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.

СБУ начала расследовать наступление боевиков на Донбассе Украина и США обсудили обострение ситуации на Донбассе, - Аваков
Новости Украины Донбассбоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь