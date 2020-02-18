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У ЄС закликали РФ вплинути на підконтрольних їй бойовиків на Донбасі

Новини » Політика     18.02.2020 - 19:27
У ЄС закликали РФ вплинути на підконтрольних їй бойовиків на Донбасі
Фото: Матті Маасикас (wikimedia.org)

РФ повинна негайно використати увесь свій вплив на бойовиків

Європейський союз закликає Російську Федерацію негайно вплинути на підконтрольні незаконні збройні формування на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

За його словами, сьогоднішній наступ бойовиків викликає у ЄС крайню тривогу. Маасікас зазначив, що такі дії НЗФ повністю суперечать узгодженого режиму припинення вогню, яке так і не було повністю дотримано.У ЄС закликали РФ вплинути на підконтрольних їй бойовиків на ДонбасіУ ЄС закликали РФ вплинути на підконтрольних їй бойовиків на Донбасі

"Повна реалізація мінських угод і заходів, узгоджених на саміті в Нормандії у Парижі, має вирішальне значення. ЄС очікує від Росії повного і негайного використання свого впливу на збройні формування, які вона підтримує", - заявив Маасікас.

Нагадаємо, вранці 18 лютого збройні формування РФ атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У штабі ООС повідомили, що під вогневим прикриттям російські бойовики перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу прорватися через лінію розмежування.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала світову спільноту відреагувати на сьогоднішню атаку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

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