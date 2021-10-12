В ЕС назвали отношения с Украиной "особенно тесными" и призвали к более амбициозным действиям

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину и Европейский Союз "связывают тесные узы". Однако обе стороны должны оставаться амбициозными в этих отношениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии в Twitter.

"ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте узнаем, что мы еще можем сделать вместе", - написала она.