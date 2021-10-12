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В ЕС назвали отношения с Украиной "особенно тесными" и призвали к более амбициозным действиям

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Киев, Вторник 12 октября 2021 10:22
В ЕС назвали отношения с Украиной "особенно тесными" и призвали к более амбициозным действиям Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину и Европейский Союз "связывают тесные узы". Однако обе стороны должны оставаться амбициозными в этих отношениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии в Twitter.

"ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте узнаем, что мы еще можем сделать вместе", - написала она.

Напомним, сегодня в Киеве начался 23-й саммит Украина-ЕС, где будут представлять ЕС - президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отметим, что во время саммита стороны подпишут три соглашения - детали.

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