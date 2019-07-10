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ЄС закликав Раду підтримати закон Зеленського щодо антикорупційного суду

Новини » Політика    10.07.2019 - 13:42
ЄС закликав Раду підтримати закон Зеленського щодо антикорупційного суду
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Депутатів просять ефективно використовувати останній пленарний тиждень

Представництво Європейського союзу в Києві закликало Верховну раду України схвалити законопроект президента Володимира Зеленського про юрисдикцію Вищого антикорупційного суду. Про це йдеться в повідомленні представництва в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, народні депутати повинні як можна більш ефективно використовувати останню пленарну сесію і ухвалити законопроект.

ЄС закликав Раду підтримати закон Зеленського щодо антикорупційного суду

"Дуже важливо для боротьби з корупцією – щоб Вищий антикорупційний суд міг зосередитися лише на справах, які розслідує НАБУ, та не був перевантажений тисячами інших справ", - додали в представництві.

ЄС закликав Раду підтримати закон Зеленського щодо антикорупційного суду

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський вніс у парламент законопроект щодо підсудності Вищого антикорупційного суду. Пропонується визначити, що підсудність ВАКС як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду, крім кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється або здійснювалося Національним антикорупційним бюро України і закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також передбачено, що до ВАКС передаються всі кримінальні справи, досудове розслідування в яких завершено прокурорами САП і судовий розгляд яких судами першої, апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Зазначимо, 8 липня спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна рада восьмого скликання завершить активну роботу на цьому тижні перед достроковими виборами, які відбудуться 21 липня. За його словами, заключним днем буде четвер, 11 липня.

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